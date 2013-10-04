На Мадагаскарі розлючений натовп розтерзав живцем двох європейців

Двоє іноземців, один з яких є громадянином Франції, були вбиті сьогодні на Мадагаскарі натовпом місцевих жителів, які запідозрили їх у торгівлі людськими органами. Інцидент стався на острові Нусі-Бе.

МЗС Франції підтвердило французьке громадянство одного з убитих. Офіційний представник відомства також повідомив, що 700 французам, які проживають на цьому острові, рекомендовано не залишати своїх осель. Скасовані заняття у французькому ліцеї, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Офіційний Париж сподівається, що юстиція Мадагаскару з'ясує справжні обставини події, а також прийме всі необхідні заходи для забезпечення безпеки французьких громадян", - зазначив представник МЗС.

Згідно повідомлень, двоє іноземців були схоплені натовпом після зникнення на острові восьмирічного хлопчика, понівечене тіло якого було знайдено пізніше.

Натовп піддав іноземців тортурам, в ході яких вони зізналися, що займалися викраденням людей і торгівлею людськими органами. Обидва були після цього роздерті натовпом.

На Мадагаскарі в останні два роки вже сталися три випадки вбивства громадян Франції. Так, у квітні 2012 року подружня пара була убита на одному з пляжів на півдні острова Мадагаскар.