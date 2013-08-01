В Алушті натовп ледь не вчинив самосуд над зухвалим винуватцем ДТП (відео)

За словами очевидців, водій автомобіля ВАЗ 2109 вирішив обігнати тролейбус, але побачивши на зустрічній смузі перешкоду, зробив різкий рух і його авто розвернуло поперек дороги перед тролейбусом, пише Твоя газета. Завдяки щасливому випадку в цьому ДТП ніхто не постраждав, транспортні засоби теж не були зачеплені.

Після цього порушник почав агресивно поводитися щодо водія тролейбуса, кидаючись в нього алюмінієвими банками та супроводжуючи свої дії потоком лайки. Після цього винуватець ДТП спробував втекти з місця події, але очевидці не дали йому цього зробити.

Обурений його станом і неадекватною поведінкою натовп мав намір вчинити над ним самосуд. Рятуючись від гніву очевидців, горе-водій і його пасажири (два хлопці і дівчина) закрилися в автомобілі і навідріз відмовлялися залишити транспортний засіб. Лише співробітникам ДАІ, що прибулим на місце події, вдалося витягнути їх назовні.