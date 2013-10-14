У Москві затримали близько 380 осіб, яких допитають у справі про хуліганство (фото)

Близько 380 затриманих у районі Західне Бірюлево в Москві будуть допитані у кримінальній справі про хуліганство, повідомив РІА Новости представник прес-служби столичного главку МВС.

"Враховуючи обставини сьогоднішніх подій в районі Бірюлево Західне, 30 слідчих головного слідчого управління ГУМВС Росії по Москві в даний час проводять невідкладні слідчі дії із затриманими за порушення громадського порядку. Близько 380 затриманих будуть допитані у кримінальній справі, порушеній за частиною 2 статті 213 (хуліганство)", - сказав співрозмовник агентства.

У прес-службі уточнили, що поки затриманих допитують як свідків.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 13 жовтня, «народний схід», що зібрав за деякими оцінками 600 чоловік, завершився погромом торгового центру «Бірюза», зведенням барикад і зіткненнями з бійцями ОМОНу. Натовп, в якому були націоналісти, футбольні фанати і місцеві жителі, накинувся на «Бірюзу» з криками «Росія для росіян!» і «Росіяни, вперед!» після того, як поліцейські почали відтісняти натовп від розгромленого торгового центру "Бірюза", в них полетіли пляшки, каміння, палиці і металеві урни.

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Учасники акції в Бірюлево, що переросла в безлади, чинили опір співробітникам поліції. Після того, як правоохоронці затримали кілька учасників акції, їхніх соратники спробували відбити затриманих в ОМОН.

Обстановка в Бірюлево нагнітилася після вбивства 25-річного Єгора Щербакова. За наявною інформацією, в ніч на 10 жовтня Щербакова на очах його дівчини зарізав приїжджий неслов'янської зовнішності. Перший «народний схід» відбувся біля будівлі місцевого відділу поліції увечері 12 жовтня.

Через масові заворушення в Бірюлево, на півдні Москви, в місті за особистим розпорядженням міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева введено план «Вулкан», що передбачає мобілізацію всього особового складу столичної поліції.