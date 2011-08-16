Ющенка допитають у справі Тимошенко

Суд має заслухати і Бойка з Пинзеником

Печерський райсуд Києва сьогодні о 9:30 відновить засідання у справі екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. На сьогоднішньому засіданні суд планує допитати як свідків екс-президента Віктора Ющенка, міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка, колишнього керівника служби прем`єр-міністра України Михайла Левінського, екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника. ICTV

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