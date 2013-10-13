Масові заворушення в Москві: мобілізовано всю поліцію міста (фото, відео)

Через масові заворушення в Бірюльово, на півдні Москви, в місті за особистим розпорядженням міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева введено план «Вулкан», що передбачає мобілізацію всього особового складу столичної поліції, передає Лента.ру.

В неділю, 13 жовтня, «народний схід», що зібрав за деякими оцінками 600 чоловік, завершився погромом торгового центру «Бірюза», зведенням барикад і зіткненнями з бійцями ОМОНу. Натовп, в якому були націоналісти, футбольні фанати і місцеві жителі, накинувся на «Бірюзу» з криками «Росія для росіян!» і «Росіяни, вперед!» після того, як поліцейські почали відтісняти натовп від розгромленого торгового центру "Бірюза", в них полетіли пляшки, каміння, палиці і металеві урни.

Учасники акції в Бірюлево, що переросла в безлади, чинили опір співробітникам поліції. Після того, як правоохоронці затримали кілька учасників акції, їхніх соратники спробували відбити затриманих в ОМОН.

Поліцейські при цьому застосовували у відповідь палиці тільки епізодично, деякі з них просто намагалися умовити людей розійтися. Як повідомляється, постраждали кілька співробітників поліції, одному з «омонівців» під час зіткнень розбили голову.

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За деякою інформацією, поліцейським вдалося затримати близько п'яти учасників безладів, одному автозаку із затриманими вдалося покинути місце події.

Обстановка в Бірюлево нагнітилася після вбивства 25-річного Єгора Щербакова. За наявною інформацією, в ніч на 10 жовтня Щербакова на очах його дівчини зарізав приїжджий неслов'янської зовнішності. Перший «народний схід» відбувся біля будівлі місцевого відділу поліції увечері 12 жовтня.

Присутні зажадали закрити овочеву базу, де працюють мігранти. У ніч на неділю пошуки вбивці активізувалися, почалися облави на мігрантів, було затримано близько ста осіб.

Сьогодні, 13 жовтня, справу була взято на особливий контроль і передано в управління з розслідування особливо важливих справ слідчого комітету, а поліція оголосила нагороду в мільйон рублів за інформацію про вбивцю Щербакова.

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Відео - Ігор Казаков