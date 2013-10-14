В Польщі встановили пам'ятник радянському солдату, що ґвалтує жінку

У польському Ґданську вночі був встановлений пам'ятник, який зображує насилля радянського солдата над жінкою, повідомляє ТСН.

Автором роботи виступив молодий студент Єжи Богдан Шумчик. Він вночі доставив свою скульптуру до алеї Перемоги і встановив її поруч із радянським танком. Проте, коли пам'ятник побачили поліцейські, його ж негайно прибрали. Для цього привезли кран і вантажівку.

Як з'ясувалось, монумент встановлений незаконно. Проти студента, який навчається в місцевому університеті, відкрили кримінальну справу. "Це 26-річний студент одного з ґданських університетів. Він стояв на невеликій відстані від пам'ятника і дивився, що відбувається. Поліція допитала чоловіка. Його досі ніхто не звинувачував", - повідомили у місцевій поліції.

Читайте також: На Сумщині відкрили пам'ятник воїну УПА

Справа була передана в прокуратуру, тому прокурор визначатиметься щодо класифікації злочину. У свою чергу, Єжи Богдан Шумчик сказав, що йому допомагав його товариш. Пам'ятник було спеціально встановлено біля радянського танку Т-34. "Моя робота також відноситься до історії Радянської Армії", - зазначив він.