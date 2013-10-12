На Сумщині відкрили пам'ятник воїну УПА

Як повідомили УНІАН у Сумській обласній організації ВО «Свобода», пам'ятник відкрито в рамках відзначення урочистих заходів, приурочених до свята Покрови та вшанування пам'яті вояків національно-визвольної боротьби за незалежність України.

Зокрема, дубовий хрест встановили сьогодні на місці, де знайшли понівечене тіло Цупа, якого вбили після жорстоких тортур працівники НКВС.

Читайте також: Рибак: свободівці не мали права приносити у Верховну Раду банер про УПА

У церемонії відкриття пам'ятного знака взяли участь народний депутат Ігор Мірошниченко, заступник голови ОУН(б), народний депутат Олег Медуниця, а також духовенство і громадськість.

Також сьогодні у Сумах о 17:00 розпочнеться урочиста хода від Площі Незалежності до Покровської площі, а у 18:00 на Покровській площі біля «Альтанки» відбудеться молодіжний рок-фестиваль «Вільний Крок», на якому звучатимуть українські повстанські пісні.

Довідка УНІАН. Михайло Цуп – уродженець Роменського району, який очолював боївку УПА. Завданням загону було проведення збройних акцій проти установ та представників радянської влади, акцентуючи увагу на знищенні виключно тих колгоспиних активістів, що були відомі своєю жорстокістю стосовно місцевого населення.