Встановлено особу підозрюваного у вбивстві Єгора Щербакова (фото, відео)

Поліція встановила особу уродженця Азербайджану, можливо, причетного до вбивства Єгора Щербакова, повідомив РІА Новости у вівторок представник прес-служби столичного главку МВС.

"Це уродженець Азербайджану 1982 року народження Орхан Зейналов Захіт Огли " , - сказав співрозмовник агентства. Вбивство Щербакова в неділю призвело до масових заворушень в московському районі Західному Бірюлево.

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