РПЦ хоче штрафувати роботодавців, які наймають на роботу нелегалів

"Конфлікт такого роду далеко не перший, і те, що такі конфлікти повторюються, говорить про необхідність принципової зміни підходу до тіньової економіки", - заявив РІА Новости Чаплін.

Разом з тим він вважає, що категорично неправі ті, хто нападав на співробітників поліції.

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"Жителі Москви повинні діяти мирно, домагаючись не скандалів і погромів, а реальної зміни ситуації, і для цього потрібно бути союзниками влади, а не її супротивниками. А ось міняти, на мій погляд, потрібно дуже багато, зокрема, змінювати багато законів і адміністративні правила", - переконаний священик. Він навів у приклад досвід Німеччини та Швейцарії, де ситуація з мігрантами взята під контроль.

"Чому б і у нас не вжити принаймні трьох заходів? Перше - право на роботу залишити виключно за людьми, які мають реєстрацію в цьому регіоні - передусім, в Москві і Підмосков'ї. Друге - реєстрацію давати тільки тим, хто має тут повноцінне житло на праві власності або довгострокової оренди. Третє, і найважливіше - ввести штрафи в десятки мільйонів рублів за надання роботи без трудового договору, особливо нелегальним мігрантам", - заявив представник РПЦ.

Він вважає, що підприємці повинні розуміти, що прийняття на роботу нелегала загрожуватиме такими штрафами, що "два-три подібних випадки скінчаться повним руйнуванням цього бізнесу".

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 жовтня в Бірюльово був убитий 25-річний Єгор Щербаков. Молодий чоловік побився з якимсь чоловіком, який ображав його дівчину. В результаті, Щербаков отримав смертельне ножове поранення. Вбивця, який, за словами дівчини Щербакова, є приїжджим з Кавказу, втік.

12 жовтня місцеві мешканці провели стихійний мітинг з вимогою покарати вбивцю, посилити міграційне законодавство, а також закрити місцеву плодоовочеву базу, яка вважається районним оплотом нелегальних мігрантів.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство" за фактом порушення громадського порядку в Бірюльово. За даними правоохоронців, з цивільних осіб в результаті заворушень ніхто не постраждав, отримали травми шестеро співробітників поліції, двоє з яких госпіталізовані.

За особистим розпорядженням міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева в Москві було введено план "Вулкан", що припускає мобілізацію всього особового складу столичної поліції. Після врегулювання ситуації план "Вулкан" був скасований.

За даними джерела в правоохоронних органах, у вбивстві Єгора Щербакова підозрюється торговець шаурмою.

У поліції зазначили, що в даний час встановлюються анкетні дані злочинця, для того щоб офіційно оголосити його в розшук.