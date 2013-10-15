РПЦ хоче штрафувати роботодавців, які наймають на роботу нелегалів
Влада повинна вжити ефективних заходів для боротьби з нелегальною міграцією, зокрема, встановити багатомільйонні штрафи для роботодавців за надання роботи без трудового договору, вважає глава синодального відділу із взаємин Церкви та суспільства протоієрей Всеволод Чаплін.
"Конфлікт такого роду далеко не перший, і те, що такі конфлікти повторюються, говорить про необхідність принципової зміни підходу до тіньової економіки", - заявив РІА Новости Чаплін.
Разом з тим він вважає, що категорично неправі ті, хто нападав на співробітників поліції.
На тему: Поліція Москви знайшла в Бірюльово авто зі зброєю і затримала 1200 осіб
"Жителі Москви повинні діяти мирно, домагаючись не скандалів і погромів, а реальної зміни ситуації, і для цього потрібно бути союзниками влади, а не її супротивниками. А ось міняти, на мій погляд, потрібно дуже багато, зокрема, змінювати багато законів і адміністративні правила", - переконаний священик. Він навів у приклад досвід Німеччини та Швейцарії, де ситуація з мігрантами взята під контроль.
"Чому б і у нас не вжити принаймні трьох заходів? Перше - право на роботу залишити виключно за людьми, які мають реєстрацію в цьому регіоні - передусім, в Москві і Підмосков'ї. Друге - реєстрацію давати тільки тим, хто має тут повноцінне житло на праві власності або довгострокової оренди. Третє, і найважливіше - ввести штрафи в десятки мільйонів рублів за надання роботи без трудового договору, особливо нелегальним мігрантам", - заявив представник РПЦ.
Він вважає, що підприємці повинні розуміти, що прийняття на роботу нелегала загрожуватиме такими штрафами, що "два-три подібних випадки скінчаться повним руйнуванням цього бізнесу".
Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 жовтня в Бірюльово був убитий 25-річний Єгор Щербаков. Молодий чоловік побився з якимсь чоловіком, який ображав його дівчину. В результаті, Щербаков отримав смертельне ножове поранення. Вбивця, який, за словами дівчини Щербакова, є приїжджим з Кавказу, втік.
12 жовтня місцеві мешканці провели стихійний мітинг з вимогою покарати вбивцю, посилити міграційне законодавство, а також закрити місцеву плодоовочеву базу, яка вважається районним оплотом нелегальних мігрантів.
Поліція порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство" за фактом порушення громадського порядку в Бірюльово. За даними правоохоронців, з цивільних осіб в результаті заворушень ніхто не постраждав, отримали травми шестеро співробітників поліції, двоє з яких госпіталізовані.
За особистим розпорядженням міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева в Москві було введено план "Вулкан", що припускає мобілізацію всього особового складу столичної поліції. Після врегулювання ситуації план "Вулкан" був скасований.
За даними джерела в правоохоронних органах, у вбивстві Єгора Щербакова підозрюється торговець шаурмою.
У поліції зазначили, що в даний час встановлюються анкетні дані злочинця, для того щоб офіційно оголосити його в розшук.