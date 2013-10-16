Болгарія побудує стіну на кордоні з Туреччиною

Це дозволить прикордонникам підвищити ефективність роботи, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на заступника міністра МВС республіки Васіла Маринова.

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"Огородження буде збудовано не для того, щоб повернути біженців у зворотний бік, ми проти такої політики. Це робиться для того, щоб підвищити рівень охорони болгарської кордону", - сказав заступник міністра внутрішніх справ, уточнивши, що спорудження обійдеться держскарбниці в 5 млн левів (2,5 млн євро).

21 жовтня відбудеться позачергове засідання уряду, на якому буде розглянуто виділення 27 млн левів (13,5 млн євро) для контролю обстановки з мігрантами, які прибувають, з країн Близького Сходу та Північної Африки.

За даними болгарського МВС, на території країни зараз перебувають 6,5 тисячі біженців, більшість з яких є громадянами Сирії.