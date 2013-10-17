Парламент Греції дозволив судити ультраправих депутатів

Слідчі звернулися до парламенту з проханням зняти імунітет з депутатів Йоргоса Герменіса, Панайотіса Іліопулоса і Статіса Букураса за звинуваченням в участі і керівництві злочинною організацією з метою повалення законної влади. Комітет рекомендував також зняти імунітет з Іліаса Касідіаріса, Іліаса Панайотароса і Хрісоволадіса Алексопулос за різні правопорушення, пише РІА Новости.

Троє останніх також звинувачуються в участі у злочинній організації, але два тижні тому суд відпустив їх під підписку про невиїзд. Касідіарісу довелося внести також грошову заставу в 50 тисяч євро. Звинувачення з них не знято.

На тему: Священики грецьких монастирів причетні до фінансових махінацій на 5 млрд євро - ЗМІ

За зняття депутатської недоторканності проголосували 247 депутатів з 300. Частина депутатів була відсутня. У поіменному голосуванні не брали участь деякі лідери політичних партій, у тому числі прем'єр Антоніс Самарас ("Нова демократія"), віце-прем'єр Евангелос Венізелос (ПАСОК), лідер СІРІЗА Алексіс Ціпрас і колишня генсек компартії Алека Папаріга. У голосуванні брали участь лідери партій "Незалежні греки" Панос Камменос і "Демократичні ліві" (ДІМАР) Фотіс Кувеліс.

Депутати від "Золотої зорі" заявили, що не братимуть участь у голосуванні, щоб "не легалізувати спробу знищити конституцію і опозицію, яку здійснює уряд" за вказівкою "іноземних центрів влади - Єврокомісії та США"

Влада Греції розслідує діяльність ультраправої партії після того, як члени її відділення в Піреї вбили музиканта - антифашиста. Міністр громадського порядку звернувся до Верховного суду з проханням визнати партію злочинною організацією. Раніше було заарештовано трьох депутатів, у тому числі двоє керівників партії.

У четвер очікується голосування щодо заборони фінансування "Золотої зорі". Вона винна отриматі з Держбюджету близько 830 тисяч євро.

Тим часом фінансовою діяльністю партії зацікавилася спеціальна служба Мінфіну Греції з розслідування економічних злочинів - SDOE. Як повідомляють ЗМІ, інспектори вилучають в офісах партії фінансову звітність за останні 12 років - з 2001 року. Інспекторів цікавить бухгалтерія партії, оскільки показані нею доходи значно відрізняються від витрат.

Держава на фінансування "Золотої зорі" як парламентської партії виділила близько 500 тисяч євро, ще 200-250 тисяч євро внесли депутати зі своєї зарплати. Проте витрати партії складають від двох до трьох мільйонів євро - відповідно до рахунків на оплату оренди 70 офісів, зарплату співробітників, видання двох газет, підтримку сайту і на іншу діяльність, у тому числі на закупівлю і роздачу продуктів "тільки для бідних".

Члени партії не заперечують, що їх підтримували дрібні підприємці в Афінах і в регіонах, а ЗМІ стверджували, що "Золота зоря" займалася вимаганням грошей з дрібного бізнесу.

У середу з'явилися повідомлення, що в будинку підтримуючого партію судновласника, щодо якої вже кілька років розслідується справа про аферу на чотири мільйони євро, знайдено арсенал зброї - пістолети Walther 357, Magnum і Walther 9 mm, чотири пістолет Glock 9 mm і чотири Glock 0,45, а також 21 карабін, 60 ножів, лазерні покажчики цілі і оптичні приціли. Крім цього знайдено велику кількість нацистської символіки, портрети Гітлера, прапори НСДАП.

Раніше повідомлялося, що по всій Греції відбувається антитерористична організація з пошуку складів зброї неонацистів. За даними ЗМІ, в арсеналах партії може бути більше чотирьох тисяч одиниць вогнепальної зброї.