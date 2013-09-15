Священики грецьких монастирів причетні до фінансових махінацій на 5 млрд євро - ЗМІ

Серед причетних до отримання незаконних субсидій на 5 млрд євро є ченці і священики, пише недільне видання газети «Етнос».

Згідно з результатами перевірок, десятки монастирів в Греції замішані в отриманні незаконних субсидій, надаючи фальшиві документи. Фіктивні рахунки державі пред`являли тисячі фермерів, пенсіонерів, підприємців, ув’язнених і священиків. Виявлено 4,103 тисячі емітентів підроблених і фіктивних рахунків, пише РІА Новости.

Найбільш поширеною практикою в таких випадках було наймання монастирями для робіт місцевих підрядників. У фіктивних рахунках ціна завищувалася в рази, а різниця між реальною вартістю і сумою рахунку йшла в кишені.

«Відповідно до розслідування, десятки монастирів брали участь у виписці підроблених рахунків. З них виділяється монастир Симонапетра («Симонів камінь» на Афоні), який виписав рахунки на 600 тис євро, зокрема на ім`я ув`язненого міста Діавата (поблизу Салонік). Арештант був представлений як підрядник на роботи з реставрації», - повідомляє видання.

Настоятель монастиря архімандрит Єлисей вважається одним із «дипломатів» монастирської общини, а ченці монастиря Симонапетра підтримували ігумена Ватопедського Афонського монастиря Ефраїма в скандалі з нерухомістю, зазначає газета.

В іншому монастирі - на Кріті - виявлено фіктивні рахунки на 270 тис євро.

Перевірки SDOE виявили підроблених і фіктивних рахунків на 5 млрд євро.

«Варто зауважити, що ця сума за результатами перевірки лише 20% порушень, що розслідувалися», - пише «Етнос» .