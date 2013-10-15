ЗМІ: Спецслужби США збирають дані із адресних книг 250 мільйонів людей

Агентство національної безпеки США (АНБ) збирає інформацію про адресні книги мільйонів користувачів електронної пошти та сервісів миттєвого обміну повідомленнями в усьому світі, пише видання Washington Post з посиланням на документи, надані екс-співробітником АНБ Едвардом Сноуденом, і джерела в спецслужбах, передає РІА Новости.

Торік спецслужба щодня збирала дані про адресні книгах майже 700 тисяч клієнтів поштових служб Yahoo, Hotmail, Gmail, а також соціальної мережі Facebook і інших сервісів. Кількість акаунтів, що відслідковуються за рік склало більше 250 мільйонів.

Збір даних можливий завдяки співпраці АНБ з іноземними телекомунікаційними компаніями, а також зі спецслужбами союзних з США країн, які мають доступ до інтернет-трафіку на основних маршрутах передачі даних. Видання підкреслює, що у АНБ немає санкції на таку активність, тому спецслужба обходить законодавче обмеження, збираючи дані в "точках доступу, розкиданих по всьому світу". За даними видання, передача даних відбувається зазвичай при реєстрації користувачів на сайті, написанні повідомлення і при синхронізації комп'ютера або мобільного пристрою з інформацією, що зберігається на віддалених серверах.

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АНБ отримує доступ не тільки до адрес електронних скриньок користувачів з адресних книг, але також їх телефонні номери, адреси проживання та відомості про сім'ю, уточнює видання. Аналіз цих даних дозволяє агентам спецслужби визначати "приховані контакти" користувачів і складати "карти взаємодії в невеликих групах людей, які є цілями зовнішньої розвідки".

За словами представників спецслужб, які прокоментували виданню інформацію про програму, незважаючи на те що вона спрямована на збір даних за кордоном, багато американців також стають її метою.

Представники інтернет-компаній, згаданих у документах Сноудена, заперечують, що співпрацюють з АНБ в рамках цієї програми.