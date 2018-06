Спецслужби США зізналися у стеженні за Мартіном Лютером Кінгом

Стеження також велося за іншими суспільно значущими фігурами того часу. Так, АНБ спостерігало за відомим правозахисником Уїтні Янгом, боксером Мохаммедом Алі, журналістом The New York Times Томом Уікером і сатириком-колумністом The Washington Post Артомом Бухвальдом. Про це стало відомо з матеріалів, наданих самим відомством, пише Лента.ру з посиланням на Foreign Policy.

Крім того, АНБ отримало завдання відслідковувати міжнародні дзвінки і контакти сенаторів Франка Черча і Говарда Бейкера.

Точних даних про те, коли всі ці люди потрапили до списку АНБ і чиє це було рішення, немає. Ймовірно, список існував з 1967 по 1973 рік. У цей період АНБ відстежувало комунікації в цілому близько 1650 громадян США, які брали участь у антивоєнному русі. У 1969 році, коли операція була на піку, спецслужба відстежувала майже 150 тисяч дзвінків, телеграм та інших засобів комунікації на місяць.

Ця програма АНБ, що отримала назву «Мінарет», діяла в 1960-1970-х роках при двох президентах: Ліндоні Джонсоні та Річарді Ніксоні. Головним завданням АНБ в рамках програми був збір інформації про супротивників війни у В'єтнамі та їхні зв'язки за кордоном. Влада підозрювала, що антивоєнні настрої в США таємно поширювалися Радянським Союзом і його прихильниками. Як вважає Foreign Policy, програма АНБ здійснювалася за вказівкою Білого дому і без санкції суду.

Список осіб, за якими стежила влада США, був розкритий на тлі недавнього скандалу, спровокованого колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом. Влітку 2013 року він передав пресі документи, які свідчать про те, що АНБ веде стеження за користувачами інтернету, а також за клієнтами великих телекомунікаційних компаній. Офіційно влада заявила, що це відбувалося в обмеженому обсязі з метою боротьби з тероризмом. Однак під тиском суспільства було розпочато розслідування діяльності АНБ. Сноудена між тим звинувачують у розголошенні державної таємниці, і він переховувається від США в Росії.