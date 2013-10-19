Алієва офіційно оголошено президентом Азербайджану

Чинного президента Азербайджану Ільхама Алієва за підсумками виборів глави держави, що відбулися 9 жовтня, офіційно оголошено новообраним президентом країни.

Як передає РІА «Новости», таке рішення ухвалив сьогодні пленум Конституційного суду Азербайджану, що розглянув в особливому конституційному порядку питання про затвердження підсумкового протоколу Центрвиборчкому країни.

"Пленум Конституційного суду ухвалив рішення: перше - затвердити підсумки протоколу Центрвиборчкому Азербайджану, друге - кандидата в президенти Азербайджану офіційно вважати президентом Азербайджану", - сказав після закінчення засідання голова суду Фархад Абдуллаєв.

Ільхам Гейдар огли Алієв народився 24 грудня 1961 року в Баку (Азербайджан) у родині начальника контррозвідувального відділу КДБ Азербайджанської РСР Гейдара Алієва, який згодом став першим президентом Азербайджану.

Читайте також: В Азербайджані результати виборів "злили" до початку голосування

У 1982 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ).

З 1985 року по 1990 рік викладав у МДІМВ.

У 1991-1994 роках Алієв займався комерційною діяльністю у Москві (Росія) і Стамбулі (Туреччина), очолював ряд виробничо-комерційних підприємств.

З 1994 року по серпень 2003 року був віце-президентом, потім першим віце-президентом Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР).

Двічі, у 1995 і 2000 роках, обирався до Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджану. З 2001 року по 2003 рік - керівник делегації Міллі Меджлісу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

У січні 2003 року був обраний заступником голови Парламентської асамблеї Ради Європи і членом бюро ПАРЄ.

4 серпня 2003 року після затвердження Міллі Меджлісом був призначений прем'єром Азербайджану і склав депутатські повноваження.

15 жовтня 2003 року був обраний президентом Азербайджану, одержавши понад 76% голосів виборців. Вступив на посаду 31 жовтня 2003 року.

Перемігши на президентських виборах 15 жовтня 2008 року з більш ніж 88% голосів виборців, Алієв удруге був обраний на пост президента Азербайджану. Вступив на посаду 24 жовтня 2008 року.

Право брати участь у виборах утретє Алієв одержав після референдуму 2009 року, коли понад 87% громадян проголосували за скасування конституційної норми, що забороняла залишатися на вищому державному посту більше двох п'ятирічних термінів поспіль.

9 жовтня 2013 року був переобраний головою держави, одержавши 84,54% голосів.