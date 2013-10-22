В Азербайджані затверджено новий уряд

Як передає РІА Новости, про це повідомляють азербайджанські ЗМІ з посиланням на офіційний сайт голови держави. Розпорядження набули чинності від дня підписання.

Першим заступником прем'єра призначенл Ягуба Еюбова, у голови уряду ще п'ять заступників.

Більшість міністрів залишилися на своїх постах. До нового складу уряду не увійшли колишній міністр оборони Сафар Абієв і міністр праці та соціального захисту населення Фізулі Алекберов. Міністерство оборони очолив Закір Гасанов, а міністерство праці та соцзахисту - Салім Муслімов. До нового призначення Гасанов був командуючим внутрішніми військами, а Муслімов працював головою Державного фонду соціального захисту.

На тему: Алієва офіційно оголошено президентом Азербайджану

Новому міністру оборони присвоєно у вівторок військове звання генерал-полковник.

Президент також підписав розпорядження про створення нових міністерств: на основі міністерства економічного розвитку створено міністерство економіки і промисловості, а замість міністерства промисловості та енергетики - міністерство енергетики.

Колишній склад уряду подав у відставку 19 жовтня. Згідно зі статтею 116 Конституції, в день вступу на посаду і початку виконання своїх повноважень новообраним Президентом уряд йде у відставку.

Діючий Президент Азербайджану Ільхам Алієв за підсумками виборів глави держави, що відбулися 9 жовтня, офіційно оголошений новообраним Президентом країни. Рішення про це було ухвалене 19 жовтня на пленумі Конституційного суду Азербайджану, що розглянув питання про затвердження підсумкового протоколу Центрвиборчкому країни.