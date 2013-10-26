Теракт у передмісті Дамаска забрав життя 40 людей (відео)

Замінований автомобіль вибухнув поряд з мечеттю в північно-західному передмісті Дамаска. Серед загиблих сім дітей, відзначають правозахисники. За даними сирійського агентства SANA, поранено близько 30 осіб, передає РІА Новости.

Раніше в п'ятницю одна людина загинула, більше 40 отримали поранення в результаті теракту в місті Хомс в центральній Сирії.

На тему: Через війну Сирія втратила близько $100 мільярдів

У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, жертвами якого стали понад 100 тисяч людей. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних збройним формуванням, в яких, в тому числі, діють іноземні найманці.