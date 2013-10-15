Через війну Сирія втратила близько $100 мільярдів

Фінансові втрати Сирії, в якій з березня 2011 року триває збройний конфлікт, становлять близько 100 мільярдів доларів, заявив віце-прем'єр Сирії з економічних питань Кадрі Джаміль в ефірі телеканалу "Росія 24" у вівторок, передає РІА Новости.

"Втрати, думаю, початковий розрахунок - це 100 мільярдів доларів. Плюс-мінус 10%, тому що остаточно ще не порахували. ВВП зменшився мінімум на 30 %, можливо більше", - сказав Джаміль, який також є одним з представників сирійської системної опозиції. Раніше сирійський прем'єр-міністр Ваіль аль-Хальк заявляв, що за 30 місяців дії бойовиків у Сирії завдали державі і приватному сектору збиток у 16,5 мільярда доларів.

За словами Джаміля, для того, щоб вирішити економічну кризу, необхідно, в першу чергу, розібратися з політичною ситуацією. Що стосується нафтової промисловості Сирії, то в даний час, за словами політика, вона не функціонує. "Зараз - нуль відсотків видобутку. Не тому, що ембарго тільки, тому що військовий стан у районах видобутку дуже складний", - сказав Джаміль.

На тему: Асад може втратити підтримку Путіна

У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, що забрав, за даними ООН, життя понад 100 тисяч людей. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних збройних формувань, в яких, в тому числі, діють іноземні найманці .

США і країни ЄС ввели відносно Сирії кілька пакетів санкцій, звинувачуючи Дамаск у репресіях проти мирного населення. У Євросоюзі, зокрема, діє ряд заборон на експорт та імпорт, в тому числі нафтове ембарго.