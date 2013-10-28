У США з в'язниці через люк в душовій втекли четверо ув'язнених

"З центру відбування покарань округу Каддо втекли четверо ув'язнених через люк над душем, потім по трубах водопроводу і назовні через дверцята трубопроводу", - йдеться в заяві окружного шерифа Джина Кейна, повідомляє сайт телеканалу NBC.

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За його словами, перше повідомлення про втечу надійшло в поліцію в неділю вранці, коли очевидці повідомили про людей в помаранчевій тюремній уніформі, що біжать по вулиці. Наглядачі перерахували ув'язнених і не дорахувалися чотирьох, пише РІА Новости.

Як повідомляє телеканал, Прайм Таунвін Браун відбував покарання за крадіжку зі зломом, Ентоні Джеймс Мендонка - за незаконне зберігання зброї, Трістон Чідл - за розбій, а Дайлан Рей Три Айронс - за порушення умов дострокового звільнення.

За словами шерифа, поки місцезнаходження втікачів не встановлено.