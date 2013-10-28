Ізраїль завдав удару у відповідь по Сектору Газа - ЗМІ

Про мету бомбардування та кількість жертв поки не відомо, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеву радіостанцію Аль-Кудс.

За даними радіо, удар був завданий по заходу міста Гази. У цьому районі розташований великий тренувальний табір привладного в анклаві руху ісламізму ХАМАС.

На тему: Ізраїль завдав удару по Лівану

Раніше батарея протиракетної оборони "Залізний купол" перехопила реактивний снаряд, випущений з сектора Газа в напрямку південного ізраїльського міста Ашкелона, де живуть понад 100 тисяч осіб.