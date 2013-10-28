Ізраїль завдав удару у відповідь по Сектору Газа - ЗМІ
10:44, 28 жовтня 2013Світ
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Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Газа через кілька годин після того, як палестинські бойовики піддали ракетному обстрілу південь Ізраїлю
Ізраїль завдав удару по Сектору Газа
Про мету бомбардування та кількість жертв поки не відомо, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеву радіостанцію Аль-Кудс.
За даними радіо, удар був завданий по заходу міста Гази. У цьому районі розташований великий тренувальний табір привладного в анклаві руху ісламізму ХАМАС.
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Раніше батарея протиракетної оборони "Залізний купол" перехопила реактивний снаряд, випущений з сектора Газа в напрямку південного ізраїльського міста Ашкелона, де живуть понад 100 тисяч осіб.
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