Ізраїль завдав удару по Лівану

Військово-повітряні сили Ізраїлю сьогодні вранці завдали удару по цілі поруч із Бейрутом у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з Лівану, пише газета "Гаарец" з посиланням на представника ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю).

Наліт був здійснений успішно, і всі літаки, що брали участь у ньому, повернулися на базу, відзначає РІА Новости. По якому саме об'єкту було завдано удару, не повідомляється. Представник ЦАХАЛ зазначив, що Ізраїль вважає владу Лівану відповідальною за прояв ворожої активності на території їх країни.

У четвер четверо ізраїльтян з числа мирних жителів північних районів країни були госпіталізовані після ракетного обстрілу з території Лівану. Після цього Армія оборони Ізраїлю спростувала повідомлення арабських ЗМІ про відповідні повітряні або артилерійські удари по півдню Лівану, а керівник армійської прес-служби генерал Йоав Мордехай назвав подію "ізольованим інцидентом", який може залишитися без наслідків.