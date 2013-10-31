ЗМІ: На єврейському кладовищі в Берліні знайшли могилу голови гестапо Мюллера

Про це повідомляє газета Bild з посиланням на дослідження професора політології Вільного університету Берліна Йоханнеса Тухеля, який з 1991 року керує Центром пам'яті Опору нацизму, передає Lenta.ru.

Мюллер був похований в 1945 році в загальній могилі на старому єврейському кладовищі в районі Мітте у центрі міста. Про це свідчать документи, знайдені Тухелем в декількох архівах. Один з них, а саме свідоцтво про смерть, опублікований на сайті газети Bild. Крім того, ці дані підтверджуються свідченнями могильника, який ховав Мюллера.

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Спочатку, за даними Тухеля, тіло Мюллера поховали в тимчасовій могилі недалеко від будівлі міністерства авіації Третього рейху. Його виявили і перепоховали в серпні 1945 року. Труп Мюллера був упізнаний тоді за генеральською формою та посвідченням СС з його фотографією.

Раніше висувалася версія, що могила Мюллера розташована на звичайному берлінському кладовищі в районі Нойкельн. Однак це припущення було спростовано ще в 1963 році, коли були вивчені рештки людей в загальній могилі, де, як вважалося, поховали голову гестапо. Ця помилка було викликано помилкою, якої припустилися в кінці 1950-х років у німецькій службі з оповіщення родичів полеглих у боях військовослужбовців вермахту. Відомство оприлюднило дані про те, що у вересні 1945 року тіло Мюллера було перепоховано в Нойкельні, проте ця інформація виявилася помилковою.

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Крім того, якийсь час після війни розвідка ФРН вважала, що Мюллер пережив поразку Третього рейху. Згідно з архівними документами, спецслужба в 1949 році вважала, що він перебуває в Чехословаччині, а в 1951 році стверджувала, ніби він входить до керівництва служби держбезпеки НДР, а пізніше - нібито він працює на СРСР в Чехословаччині.

Востаннє Мюллера бачили 2 травня 1945 року в госпіталі, розташованому під Рейхсканцелярію в Берліні. Згідно з посвідкою про смерть, він помер в будівлі самої Рейхсканцелярії. Обставини та точний час його смерті невідомі , що й породило різні версії про його долю, в тому числі міфи про роботу на КДБ або ЦРУ після закінчення війни. Мюллер, як очільник гестапо, є відповідальним за знищення мільйонів євреїв у Європі.