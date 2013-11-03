ЗМІ: У Тунісі продовжили надзвичайний стан до літа

Відповідно до заяви, опублікованої адміністрацією президента Тунісу, режим НС, який було оголошено 14 січня 2011 року, продовжено до кінця червня 2014 року, повідомляє агентство РІА Новости з посиланням на Франс Прес/

Надзвичайний стан було введено в Тунісі після падіння режиму Зіна аль-Абідіна бен Алі. Відтоді туніська влада вже кілька разів його продовжувала. Цей захід передбачає заборону на масові акції, а також надання армії й поліції повноважень стріляти по підозрюваних, які не підкоряються наказам сил безпеки.

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У січні 2011 року в Тунісі відбулася «жасминова» революція, викликана невдоволенням населення соціальними умовами, розгулом корупції і безробіттям. Втечі президента бен Алі з країни передував місяць масових безпорядків, в яких загинуло більш як 80 людей. Бен Алі втік з Тунісу до Саудівської Аравії 14 січня 2011 року і наступного дня його було усунено від посади Конституційною радою країни.