Прем’єр Тунісу розпускає уряд - через убивство лідера опозиції
09:05, 07 лютого 2013Світ
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Прем'єр Тунісу Хамаді Джебалі оголосив, що має намір розпустити уряд після того, як застрелили одного з найвпливовіших опозиціонерів Чокрі Белаїда.
Вбивство Белаїда сколихнуло Туніс / Фото: Wikipedia.org
Він додав, що новий уряд технократів має повести країну до виборів «якомога швидше», пише Радіо Свобода.
Убивство в середу лідера опозиційних лівих Чокрі Белаїда сколихнуло Туніс: у самій країні та за її межами піднялася хвиля протестів.
На тему: У Тунісі застрелили лідера опозиції
Нові лідери Тунісу зіткнулися з масовими економічними і політичними протестами після перемоги «жасминової революції», яка в січні 2011 року поклала край багаторічній владі Зіна ель-Абідіна Бен Алі.
Убитий Чокрі Белаїд був поміркованим критиком ісламістської партії «Еннахда», яка має більшість в уряді. У владній партії заперечують будь-яку причетність до смерті опозиціонера.
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