Прем’єр Тунісу розпускає уряд - через убивство лідера опозиції

Він додав, що новий уряд технократів має повести країну до виборів «якомога швидше», пише Радіо Свобода.

Убивство в середу лідера опозиційних лівих Чокрі Белаїда сколихнуло Туніс: у самій країні та за її межами піднялася хвиля протестів.

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Нові лідери Тунісу зіткнулися з масовими економічними і політичними протестами після перемоги «жасминової революції», яка в січні 2011 року поклала край багаторічній владі Зіна ель-Абідіна Бен Алі.

Убитий Чокрі Белаїд був поміркованим критиком ісламістської партії «Еннахда», яка має більшість в уряді. У владній партії заперечують будь-яку причетність до смерті опозиціонера.