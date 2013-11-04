Патріарх Кирило дав Путіну премію

Президент РФ Володимир Путін став лауреатом першої премії Всесвітнього російського народного собору за збереження державної Росії. Диплом і знак премії в понеділок главі держави вручив патріарх Московський і всієї Русі Кирил, який очолює Собор.

Знак премії являє собою макет пам'ятника 1000-річчя Русі, який був встановлений у Великому Новгороді в 1862 році, повідомляє РИА Новости.

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Говорячи про ідею премії, патріарх зазначив, що члени Собору, який є, за його словами, однією з найсильніших громадських організацій у країні, особливу увагу приділяють поняттю державності. "Однією з тем, яка близька серцю соборян, є тема державності нашої країни. Під державністю мається на увазі потужна сильна держава, яка сама поважає себе і яку поважають всі інші", - сказав патріарх Кирило.

"Ми знаємо, що ви як ніхто інший в кінці 20-го століття внесли свій внесок у те, щоб Росія стала державницькою країною, щоб вона повернула свої позиції", - додав він.

За словами предстоятеля РПЦ, боротьба за гідне місце Росії серед інших держав продовжується і в наші дні, особливо в світлі останніх подій навколо Сирії та "миротворчих зусиль особисто вас і нашої Вітчизни".

Зі свого боку президент запевнив патріарха, що макет знаменитого пам'ятника знайде гідне місце в президентській бібліотеці. Крім того, глава держави подякував предстоятелю за підтримку проведення щорічних виставок "Русь Православна" і РПЦ за сприяння розвитку країни.

Присвоїти Путіну першу започатковану в цьому році премію "За особливі заслуги перед народом, суспільством і державою" керівництво Всесвітнього російського народного собору вирішило в кінці жовтня. Бюро ВРНС прийняло таке рішення одноголосно.