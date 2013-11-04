Патріарх Кирило дав Путіну премію
Володимиру Путіну вручена премія Всесвітнього російського народного собору за збереження державної Росії.
Президент РФ Володимир Путін став лауреатом першої премії Всесвітнього російського народного собору за збереження державної Росії. Диплом і знак премії в понеділок главі держави вручив патріарх Московський і всієї Русі Кирил, який очолює Собор.
Знак премії являє собою макет пам'ятника 1000-річчя Русі, який був встановлений у Великому Новгороді в 1862 році, повідомляє РИА Новости.
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Говорячи про ідею премії, патріарх зазначив, що члени Собору, який є, за його словами, однією з найсильніших громадських організацій у країні, особливу увагу приділяють поняттю державності. "Однією з тем, яка близька серцю соборян, є тема державності нашої країни. Під державністю мається на увазі потужна сильна держава, яка сама поважає себе і яку поважають всі інші", - сказав патріарх Кирило.
"Ми знаємо, що ви як ніхто інший в кінці 20-го століття внесли свій внесок у те, щоб Росія стала державницькою країною, щоб вона повернула свої позиції", - додав він.
За словами предстоятеля РПЦ, боротьба за гідне місце Росії серед інших держав продовжується і в наші дні, особливо в світлі останніх подій навколо Сирії та "миротворчих зусиль особисто вас і нашої Вітчизни".
Зі свого боку президент запевнив патріарха, що макет знаменитого пам'ятника знайде гідне місце в президентській бібліотеці. Крім того, глава держави подякував предстоятелю за підтримку проведення щорічних виставок "Русь Православна" і РПЦ за сприяння розвитку країни.
Присвоїти Путіну першу започатковану в цьому році премію "За особливі заслуги перед народом, суспільством і державою" керівництво Всесвітнього російського народного собору вирішило в кінці жовтня. Бюро ВРНС прийняло таке рішення одноголосно.