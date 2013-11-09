ФБР шукає творця програми для стеження за коханцями

Як передає ВВС, за даними ФБР, Карлос Енріке Перес-Мелара керує сайтом, який дозволяє клієнтам "упіймати загулялого коханого"​​, встановивши на комп'ютері останнього шкідливу програму. Перес-Мелара пропонує елегантний спосіб доставки вірусу на комп'ютер жертви. Для цього клієнт сайту повинен відправити своєму коханому вітальну листівку, при відкритті якої програма сама встановиться на комп'ютер, пише РІА Новости.

На тему: Хакери отримали доступ до даних спецслужб США, прикинувшись красивою дівчиною

Вартість послуги становила близько 90 доларів. Близько тисячі людей стали клієнтами Перес-Меларен і заразили розробленим ним вірусом дві тисячі комп'ютерів. У 2005 році хакеру були пред'явлені звинувачення у створенні, рекламуванні та розповсюдженні підслуховуючих пристроїв та незаконному прослуховуванні електронних комунікацій. Але поки що йому вдається переховуватися від американської влади.

За версією ФБР, Перес-Мелара здійснював свою злочинну діяльність ще 2003 році, коли жив у США за студентською візою. Останній раз хакера, якому зараз 33 роки, бачили в Сальвадорі. ФБР пропонує 50 тисяч доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.

ФБР на початку тижня оприлюднило оновлений список розшукуваних кіберзлочинців. Серед них виявилися двоє громадян Росії - Олексій Бєлан та Андрій Тааме.