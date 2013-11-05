Хакери отримали доступ до даних спецслужб США, прикинувшись красивою дівчиною

Експеримент був проведений ще до викриттів Едварда Сноудена, але результати його озвучені тільки зараз на одній з конференцій з сучасним комп'ютерним технологіям. Його провели спецслужби США за допомогою професійних програмістів компанії World Wide Technology, повідомляє RT з посиланням на The Daily Mail.

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Вони створили підроблені акаунти в соцмережах Facebook і LinkedIn. Як профільну фотографію «білі хакери» використовували знімки молодої привабливої ​​дівчини. Саме це і допомогло їм втертися в довіру до працівників урядового агентства чоловічої статі. Після нетривалого спілкування «дівчині» вдалося витягти у чоловіка секретну інформацію.

Назва агентства не розкривається, відомо лише, що воно спеціалізувалося на кібер-безпеці і захисті національних таємниць. Співробітники організації були настільки захоплені новою знайомою, що не помітили явних невідповідностей у її анкеті. Наприклад, там було зазначено, що вона має 10-річний досвід в IT-комунікаціях, при цьому їй було всього 28 років.

Як модель для створення помилкових акаунтів використовувалася реальна дівчина на ім'я Емілі Вільямс. Вона працювала офіціанткою в кафе неподалік від офісу урядового агентства. При цьому ніхто із співробітників організації її не впізнав.

Цікаво, що протягом перших 15 годин після реєстрації в соцмережах у неї вже було 60 друзів на Facebook і 55 на LinkedIn. Всі вони були співробітниками секретного агентства, в якому передбачалося провести експериментальний злом. Протягом трьох днів їй надійшла три пропозиції роботи з різних компаній.

Дослідники також розповіли, що подібний експеримент проводився і з чоловіком у головній ролі. Але він не дав таких приголомшливих результатів.