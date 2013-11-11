Консул: Українцям після угоди з ЄС доведеться їздити в РФ за закордонними паспортами

Про це заявив генеральний консул РФ у Криму В'ячеслав Світличний, пише Росбалт з посиланням на Sevas.ru.

Він підкреслив, що мови про введення візового режиму між Україною і Росією на сьогодні не йде. "Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров висловився, що віз в осяжному майбутньому не буде. Але те, що в'їзд можливий за закордонними паспортами, - це питання обговорюється", - зазначив глава відомства.

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Раніше повідомлялося, що Київ вийшов на завершальний етап підготовки проекту підсумкової декларації з Європейським союзом, яку оголосять на саміті у Вільнюсі в кінці листопада. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров.

За його словами, на засіданні експертів було підготовлено проект підсумкової декларації "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Також Олефіров запевнив, що вже є рішення про підписання угоди про асоціацію України з ЄС, а також про тимчасове застосування деяких положень даної угоди до повноцінної ратифікації.