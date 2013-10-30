Росія заявила, що обговорює з Україною питання в'їзду за закордонними паспортами

Росія та Україна вже опрацьовують на рівні зовнішньополітичних відомств питання про взаємний в'їзд громадян за закордонними паспортами.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна.

"Така тема є, вона обговорюється. Я розумію, що вона буде непростою. На рівні міністерств закордонних справ ми опрацьовуємо це питання, оскільки рано чи пізно цивілізоване спілкування передбачає, що люди їздять за національними закордонними паспортами, як в усьому світі", - сказав Карасін.

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При цьому він підкреслив, що про візи між Росією та Україною не йдеться.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров після зустрічі зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою висловив думку, що за кордон потрібно їздити за закордонними паспортами, а не за внутрішніми паспортами.