У Партії регіонів хочуть взяти паузу перед Асоціацією з ЄС

В ефірі каналу Інтер Царьов зазначив, що Україна розділилася на тих, хто за асоціацію з Євросоюзом, і тих, хто проти, пише Gazeta.ua.

"У нас Україна розділилася. У нас не всі хочуть підписувати Угоду про асоціацію. І це не секрет. У нас Україна розділена навпіл", - сказав "регіонал".

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На його переконання, щоб не погіршити становище в країні, слід добре подумати перед остаточним вибором.

"Якщо ми не хочемо зробити цей розкол дуже серйозним, ми повинні думати про те, що ми робимо. Я вважаю, що ми маємо взяти паузу, тому що цей вибір дуже не простий і дуже відповідальний", - підсумував Царьов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що в Європейському Союзі розглядають можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною в 2014 році, а не під час Вільнюського саміту в листопаді цього року.