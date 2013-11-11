ЗМІ: Тайфун ”Хайян” став найруйнівнішим за останні 100 років

Про це заявив сьогодні журналістам начальник відділу координації та відповідних дій Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Джон Гінг, повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Наскільки ми розуміємо, трагедія зачепила 9,8 млн осіб. За масштабами руйнувань це найсильніший тайфун майже за 100 років”, - сказав він. За словами чиновника, ряд районів країни повністю спустошені, без помешкань лишилися майже 600 тисяч осіб.

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Як повідомив Гінг, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос попрямувала на Філіппіни, щоб оцінити ситуацію в країні і очолити міжнародні зусилля з ліквідації наслідків тайфуну. За його словами, Амос сьогодні оголосила про виділення ООН 25 млн дол для закупівлі товарів першої необхідності населенню, що опинилося у скрутному становищі.

”Зараз всі наші зусилля спрямовані на якнайшвидше надання гуманітарної допомоги у величезних масштабах”, - додав Гінг. Він підкреслив, що постраждале населення потребує переважно продовольства, медикаментів і тимчасових помешканнь. ”Нашим пріоритетом є запобігання подальшого погіршення ситуації у сфері охорони здоров`я в умовах, коли загинули понад 10 тис людей. Необхідно своєчасно поховати їх”, - підкреслив він. Гінг також додав, що дуже важливо забезпечити жителів засобами для очищення води.

Представник ООН вказав на складності з доставкою гуманітарної допомоги, що виникли через нанесеного інфраструктурі країни збитку. На Філіппінах закрито багато аеропортів і зруйновані автомобільні траси.

Як оголосила сьогодні прес-служба всесвітньої організації, генсек Пан Гі Мун зв`язався по телефону з главою МЗС Філіппін Альбертом дель Розаріо, пообіцявши йому повну підтримку з боку міжнародного співтовариства в ліквідації наслідків стихійного лиха.