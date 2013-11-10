Єврокомісія виділила 3 млн. євро потерпілим від тайфуну на Філіппінах
13:46, 10 листопада 2013Світ
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Європейська комісія виділила 3 млн. євро екстреної допомоги потерпілим від тайфуну ”Хайян” на Філіппінах.
Жертвами тайфуну на Філіппінах стало близько 10 тис. осіб / Фото : wallpampers.ru
Про це йдеться в розповсюдженій сьогодні заяві єврокомісара з питань розвитку Крсталіни Георгієвої, передає ІТАР-ТАСС.
”Ці кошти буде направлено на потреби населення районів, які найбільше постраждали, зокрема, на забезпечення питною водою і медикаментами”, - уточнила вона.
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Єврокомісар зазначила, що ЄК направила своїх співробітників на Філіппіни, щоб визначити потреби країни в додатковій допомозі з країн ЄС.
За попередньою інформацією, жертвами тайфуну на Філіппінах стало близько 10 тис. осіб, ще 2 тисячі вважаються зниклими без вісті.
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