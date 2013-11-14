У Москві поліція затримала агітатора ісламістської партії

Учасник міжнародної терористичної організації «Партії ісламського визволення» («Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», форум якій нещодавно зірвали у Криму) затриманий в московському регіоні силами поліції і ФСБ Росії.

«Затриманим виявився двадцятип'ятирічний громадянин республіки Таджикистан», - йдеться в повідомленні МВС. У відомстві пояснили, що раніше затриманий вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів і кілька років тому був депортований з країни, пише Russia Today.

Через деякий час затриманий, як він сам вже зізнався, за підробленими документами знову повернувся до Росії, де продовжив займатися злочинною діяльністю, що пропагує партію «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі». Зокрема, він займався вербуванням нових членів організації, поширенням листівок з матеріалами екстремістського змісту та журналу «Аль- Вай».

«Встановлено, що 27 вересня 2013 року на території Історичною мечеті Москви даний громадянин поширював листівки, що містять заклики вступати в партію «Хізб ут-Тахрір» і протистояти чинній владі, а також неправдиві відомості про дії правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні МВС.

14 лютого 2003 Верховний суд РФ визнав терористичними 15 організацій, серед яких опинилася і «Хізб ут-Тахрір». Їх діяльність на території Російської Федерації заборонена.