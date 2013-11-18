Названо можливі причини вибуху літака у Казані

Крім помилок пілота або поганих погодних умов причиною аварії "Боїнга" в Казані могло стати неякісне паливо. Про це заявив заступник керівника Слідчого управління СК по Татарстану Марат Заріпов, передає ІТАР-ТАРС.

"Одним з варіантів розглядається і неякісне паливо. На даний момент дано команду вилучити зразки палива, яким заправляли авіасудно в Москві. Зараз йде допит диспетчерів, які взяли "Боїнг" на посадку".

За первинними допитам, безпосередньою причиною катастрофи літака могло стати торкання крилом землі при повторному заході на посадку, оскільки лайнер не набрав достатньої висоти і швидкості. "Боїнг" впав у 150 метрах від злітно-посадкової смуги. За словами Заріпова, уламки розкидані на території 500 на 500 метрів.

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За словами представника Слідчого управління, торік у даного літака, експлуатованого компанією "Татарстан" з 2008 року, вже були несправності.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Серед загиблих в аварії літака син Президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.