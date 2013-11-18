Названо основні версії авіакатастрофи в Казані

Про повідомив начальник Приволзького слідчого управління на транспорті Слідчого комітету РФ Олександр Полтінін, повідомляє РІА Новини.

"Основні версії - це помилка в пілотуванні і технічні фактори, включаючи відмову техніки", - сказав Полтінін.

"Всі обставини зараз уточнюються, слідством дано окреме доручення колегам у Москві, проводиться виїмка технічних рідин, включаючи авіагас, мастильні матеріали й інше. Буде призначено і проведено комплекс експертиз", - зазначив він.

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Раніше представник Слідчого комітету РФ по Татарстану повідомив, що слідство розглядає всі версії катастрофи: кліматичні умови, помилка пілотування, якість палива і версію теракту.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, пасажирський літак Boeing 737-500 вибухнув під час посадки в аеропорті Казані. За попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу. Всього на борту було 50 осіб. Також повідомлялося, що серед загиблих була громадянка України.