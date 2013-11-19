Казань чекає на розшифровки "чорних ящиків" і впізнання загиблих

Виявлені на місці аварії "чорні ящики" (бортові самописці) значно пошкоджені. Їх на борту буває два - один веде голосовий запис переговорів екіпажу, інший фіксує параметричну інформацію, пише РІА Новости.

"Необхідна додаткова робота з ними, яку проводитиме МАК (Міждержавний авіаційний комітет), і перша інформація буде відома не раніше, ніж завтра. А взагалі для повного встановлення причин буде потрібно багато часу", - сказав у понеділок глава Мінтрансу Росії Максим Соколов.

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Міністр повідомив також, що поки що немає підстав для заборони на польоти літаків Boeing того ж типу, що впав у Казані, в тому числі не буде заборони і для авіакомпанії "Татарстан", у якої залишився один такий лайнер. Однак сама авіакомпанія вирішила тимчасово призупинити експлуатацію Boeing 737 до з'ясування причин катастрофи.

У вівторок має остаточно повернутися до звичайної мережі руху літаків аеропорт Казані - у понеділок увечері він вже відкрився, але відбувалися скасування рейсів і переноси їх в інші міста.

Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", який летів з Москви, розбився в неділю ввечері під час посадки в міжнародному аеропорту Казані. Загинули шість членів екіпажу і 44 пасажири, серед них син президента Татарстану Ірек Мінніханов, голова управління ФСБ по регіону Олександр Антонов, дві іноземки - з Британії та України. Більшість загиблих - з Татарстану. Слідство виключило версію теракту.