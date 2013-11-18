"Чорні ящики" з літака, який вибухнув у Казані, сильно пошкоджені

Виявлені "чорні ящики" літака, що розбився у неділю в Казані "Боїнга" пошкоджені, йдеться в повідомленні Міждержавного авіаційного комітету.

"Технічна комісія Міждержавного авіаційного комітету з розслідування катастрофи літака Боїнг 737-500 авіакомпанії "Татарстан" інформує про те, що на місці авіаційної події знайдено контейнер бортового самописця мовної інформації. Контейнер самописця має значні ушкодження", - йдеться у повідомленні МАК.

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Раніше МАК повідомляв, що контейнер бортового самописця параметричної інформації також має значні механічні пошкодження.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Серед загиблих в аварії літака син Президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.