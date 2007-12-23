Швидко впоралися: президентські вибори в Узбекистані відбулися

Президентські вибори в Узбекистані визнано такими, що відбулися.

За даними влади, до середини дня проголосували майже 60% виборців при мінімально необхідній явці в 33%.

Як зазначає радіо «Свобода», мало хто сумнівається, що перемогу здобуде нинішній Президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, який перебуває при владі вже 18 років.

Три його суперники - маловідомі політики, які не раз публічно висловлювали йому підтримку.

На виборах присутні спостерігачі від 30 країн і п`ять міжнародних організацій, зокрема й від ОБСЄ (26 чоловік). Західні журналісти на вибори не допущені.