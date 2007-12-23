Швидко впоралися: президентські вибори в Узбекистані відбулися
12:04, 23 грудня 2007Світ
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До середини дня проголосували 60%
Президентські вибори в Узбекистані визнано такими, що відбулися.
За даними влади, до середини дня проголосували майже 60% виборців при мінімально необхідній явці в 33%.
Як зазначає радіо «Свобода», мало хто сумнівається, що перемогу здобуде нинішній Президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, який перебуває при владі вже 18 років.
Три його суперники - маловідомі політики, які не раз публічно висловлювали йому підтримку.
На виборах присутні спостерігачі від 30 країн і п`ять міжнародних організацій, зокрема й від ОБСЄ (26 чоловік). Західні журналісти на вибори не допущені.
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