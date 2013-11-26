"Південний потік" в Угорщині почнуть будувати у квітні 2015 року – Газпром

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками ради директорів компанії, яка схвалила роботу, що проводилася компанією з реалізації проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

«Проведено конкурс з вибору підрядника на проектно-дослідницькі роботи, територіальне планування і оцінку дії на навколишнє середовище (ОДНС) по угорській ділянці газопроводу, який стане наступним. Будівництво угорської ділянки газопроводу почнеться у квітні 2015 року», - зазначається у повідомленні.

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Повідомляється, що виконано весь обсяг проектно-дослідницьких робіт для глибоководної ділянки морської частини газопроводу. Завершується проектування ділянок «Південного потоку» в російському і болгарському секторах Чорного моря. Організовано тендер з вибору підрядника на поставки труб і глибоководне укладання морської частини «Південного потоку». По російській морській ділянці одержано позитивний висновок за оцінкою дії на навколишнє середовище.

Окрім цього, в Словенії продовжується підготовка документації з ОДНС і територіального планування. У Хорватії йде підготовка до заснування ВАТ «Газпром» і Plinovodi d.o.o спільної проектної компанії, а також узгодження проекту договору і технічного завдання на розробку проектної документації для будівництва газопроводу-відведення.

Повідомляється, що на підставі підписаної в червні 2013 року Дорожньої карти йде підготовка міжурядової угоди з Боснією і Герцеговиною про співпрацю з реалізації енергетичних проектів на території Республіки Сербська.

Також у Росії продовжується будівництво «Південного коридору» - газотранспортної системи, призначеної, зокрема, для подачі газу в «Південний потік». 31 жовтня 2013 року відбулося зварювання першого стику болгарської ділянки газопроводу, а 24 листопада 2013 року почалося будівництво сербської ділянки.

«Наприкінці 2015 року, відповідно до графіка, «Південним потоком» буде поставлений перший газ. На повну проектну потужність газопровід вийде у 2018 році», - заявили в компанії.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде дном Чорного моря від компресорної станції (КС) «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Протяжність ділянки становитиме понад 900 кілометрів, максимальна глибина – понад два кілометри. Протяжність сухопутної частини в Європі становитиме 1455 км.

Сухопутна ділянка газопроводу пройде територіями Болгарії, Сербії, Угорщини і Словенії. Кінцева точка газопроводу - газовимірювальна станція Тарвізіо в Італії. Від основного маршруту будуть збудовані відведення до Хорватії і Республіки Сербська (державне утворення на території Боснії і Герцеговини).

У листопаді 2012 року проект «Південний потік» перейшов в інвестиційну стадію.

У грудні 2012 року почалося будівництво газопроводу «Південний потік» в районі Анапа Краснодарського краю. 31 жовтня 2013 року відбулася церемонія зварювання першого стику болгарської ділянки газопроводу в районі майданчика КС «Расово».