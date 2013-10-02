«Газпром» підписав угоду про транспортування газу «Південним потоком»

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського газового монополіста за підсумками проведеного сьогодні в Парижі засідання Ради директорів компанії South Stream Transport B.V. за участю голови правління «Газпрому» Олексія Міллера.

«На засіданні Ради директорів відбулося підписання Угоди про транспортування газу між ТОВ «Газпром експорт» і компанією South Stream Transport B.V.», - йдеться в повідомленні.

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У ході засідання члени Ради директорів прийняли детальний графік будівельних робіт, затвердили довгостроковий бюджет компанії і підтвердили введення в експлуатацію першої нитки морської частини газопроводу проекту «Південний потік» до кінця 2015 року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в обхід України до країн Південної й Центральної Європи — «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме 925 кілометрів, максимальна глибина — понад два кілометри, проектна потужність — 63 млрд куб. м.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднало в собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної й Центральної Європи.

14 листопада 2012 року на засіданні Ради директорів компанії South Stream Transport ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини проекту «Південний потік».

7 грудня 2012 року в районі м. Анапа Краснодарського краю почалося будівництво газопроводу «Південний потік».

Введення в експлуатацію першої нитки морського газопроводу заплановане в кінці 2015 року.