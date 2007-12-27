Financial Times: Заходу доведеться вчитися поступатися Росії

Росія вступає в новий рік з економікою, що зміцніла, і твердою позицією з міжнародних питань. Як пише газета The Financial Times, Заходу належить вирішити, як вибудовувати нову систему відносин з країною, де посилилися націоналістичні настрої і авторитарний режим. Найвірнішим варіантом для Заходу є залучення Росії до всіх найважливіших питань. При цьому не можна йти на поступки, які порушують західні цінності. Як пише газета, треба відкинути спроби перетворити Росію на демократичну країну. Треба визнати право Росії захищати свої інтереси в державах, що є сусідами, і намітити шляхи плідної співпраці з російською владою. Але головне, пише газета, Захід повинен відразу налаштуватися на розчарування, оскільки відносини з Росією не можуть бути безхмарними.

Газета.ру