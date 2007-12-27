Газпром та Узбекистан погодили ціну на газ

ВАТ "Газпром" сьогодні завершив переговори про умови закупівлі природного газу в Узбекистані і транзиту газу через територію республіки, повідомляє прес-служба компанії.

"Узгоджена ціна закупівлі узбецького газу в 2008 році та підписано доповнення до контракту на постачання газу. Ціна закупівлі приведена у відповідність з умовами регіонального ринку", - говориться в повідомленні.

Газ купуватиметься на співставних умовах з іншими країнами Середньої і Центральної Азії.

"Конкретні параметри контрактів є комерційною таємницею, можна сказати лише, що "Газпром" купує газ у всіх країнах Середньої і Центральної Азії на співставних умовах", - сказав РІА Новостиофіційний представник компанії Сергій КУПРІЯНОВ.

Крім того, сторони погодили тариф на транспортування газу в 2008 році й підписали відповідне доповнення до середньострокової угоди.

Наприкінці листопада стало відомо, що "Газпром" розглядає пропозицію Узбекистану розпочати переговори про підвищення в 2008 році ціни на узбецький газ, яка зараз складає 100 доларів за тисячу кубометрів.

Джерело в компанії "Узбекнафтогаз" повідомило журналістам, що в грудні планується провести переговори з російською стороною про підвищення ціни на узбецький газ в 2008 році. За словами джерела, узбецька сторона має намір перейти при формуванні ціни від регіональних до світових параметрів, а намір Узбекистану підвищити ціну свого газу пов`язаний з тим, що "Газпром" погодився на підвищення ціни туркменського газу. Тоді російський холдинг домовився з Туркменією про подорожчання палива зі 100 доларів до 130 і 150 доларів за тисячу кубометрів у першому і другому півріччях 2008 року відповідно.

Угоду про стратегічну співпрацю в газовій галузі між НХК "Узбекнафтогаз" і ВАТ "Газпром" було підписано 17 грудня 2002 року. Угода, зокрема, передбачає довгострокові закупівлі узбецького газу на період 2003-2012 років, участь ВАТ "Газпром" в проектах у області видобутку природного газу на території Узбекистану на умовах СРП, а також співпраця у області розвитку газотранспортної інфраструктури Узбекистану і транспортування середньоазійського газу через територію республіки.

У лютому 2005 року ВАТ "Газпром" і АК "Узтрансгаз" (субхолдинг НХК "Узбекнафтогаз") підписали середньострокову угоду на транспортування природного газу через територію республіки на 2006-2010 роки. Угода укладена з метою організації транспортування середньоазійського, перш за все туркменського, природного газу з використанням газотранспортних систем САЦ і "Бухара-Урал", що проходять по території Узбекистану.