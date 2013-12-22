Берлусконі скасував святкування Різдва і встановлення ялинки на своїй віллі

Як передає Лента.ру з посиланням на Corriere della Sera, відповідне рішення ухвалено з міркувань економії, якої тепер змушений дотримуватися політик.

Більше того, вся прислуга на віллі, де Берлусконі мешкав зі своєю колишньою дружиною, вже одержала листи про звільнення, і з 23 грудня двері вілли буде зачинено.

На тему: Берлусконі продає частину акцій своєї компанії Mediolanum

Не виключено, що екс-прем`єр спробує виставити віллу на продаж для покриття своїх боргів. Це, втім, видається малоймовірним, оскільки за умовами його розлучення з Веронікою Ларіо саме вона отримала право користуватися їхнім колишнім загальним будинком.

Corriere della Sera повідомляє також, що без подарунка на Різдво залишиться нинішня кохана 77-річного екс-прем`єра - 29-річна Франческа Паскале. Політик відмовився купити їй мотоцикла Harley Davidson, про який Паскаль давно мріяла. Це рішення, втім, Берлусконі пояснив турботою про безпеку подруги.

Останніми роками Берлусконі ставав фігурантом цілої низки кримінальних справ. Його, зокрема, визнали винним в податкових махінаціях, зв`язках з неповнолітньою повією і незаконному розголошенні даних про його політичних опонентів, яких зібрала поліція. У 2013 році суд заборонив колишньому прем`єрові протягом двох років обіймати державні посади, а Сенат Італії позбавив його парламентських повноважень.

Проте Берлусконі, який пояснює всі звинувачення на свою адресу підступами лівих політичних сил, залишається одним із найбагатших людей Італії. У серпні 2013 року розмір його статку досягнув 7,5 мільярда доларів, що приблизно на чверть більше показника початку року.