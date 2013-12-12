Берлусконі продає частину акцій своєї компанії Mediolanum

Як повідомляють італійські ЗМІ, італійський банк Unicredit напередодні увечері, перед закриттям ринку розмістив на біржі для італійських і іноземних інвесторів 5,61% акцій Mediolanum за ціною 6,12 євро за акцію, пише РІА Новости.

За даними ЗМІ, дивіденди від продажу могли б скласти 265 мільйонів євро, однак нагальний продаж, найімовірніше, принесе 253 мільйони.

Як очікується, виручені кошти колишньому прем'єру знадобляться для виплат за судовими рішеннями, а також для фінансування своєї можливої ​​передвиборчої кампанії.

Серед нинішніх найбільших витрат Берлусконі - виплата компенсації холдингу Cir в розмірі 540,7 мільйона євро в рамках справи про нечесне придбання групою колишнього прем'єра Fininvest видавничого дому Mondadori. Крім того, Берлусконі повинен щомісяця виплачувати 1,4 мільйона євро аліментів своїй колишній другій дружині Вероніці Ларіо.

Родині Берлусконі належить 35% акцій Mediolanum, ще 25,53% акцій володіє його друг Енніо Доріс (Ennio Doris).