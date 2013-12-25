Одинадцять людей загинули в США через негоду





Негода обрушилася у вихідні на північні штати. Дощ та мокрий сніг призвели до підтоплень та перекриття доріг у штатах Мічиган, Індіана, Огайо та інших, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

Більш 300 тисяч домоволодінь і офісних будівель залишаються без світла в Мічигані, а також на півночі штату Нью-Йорк і в північній частині регіону Нова Англія. У неділю це число досягало півмільйона.

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За останніми даними, з негодою пов'язана загибель 11 осіб. П'ять з них загинули в результаті повені в Кентуккі. У Вермонті чоловік помер від отруєння чадним газом, намагаючись налагодити опалення в будинку після відключення електрики. Негода зачепила і регіони, розташовані південніше: у Арканзасі жінка загинула в результаті торнадо, швидкість вітру при якому сягала 130 миль на годину. Ще одна жінка там померла, втративши контроль над машиною на слизькому шосе.

Складні погодні умови призвели до затримки 4 тисяч авіарейсів, майже 300 скасовані (переважно, в Чикаго, Денвері, Х'юстоні і Далласі). Однак ситуація з польотами поліпшується - у неділю скасованих рейсів було 700.