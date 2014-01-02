Сирійські хакери зламали офіційні акаунти Skype

зламаних майданчиках хакери розмістили повідомлення з критикою програм масової стеження Агентства національної безпеки США, пише РИА Новости з посиланням на видання TechCrunch.

"Не використовуйте поштові сервіси Microsoft (Hotmail, Outlook). Вони стежать за вашими акаунтами і продають інформацію урядам", - сказано в одному з повідомлень, опублікованих хакерами в Twitter.

На даний момент повідомлення хакерів вже видалені з сторінок компанії. "Як ви могли помітити, наші сторінки в соцмережах зазнали сьогодні атаки. Витоку інформації користувачів не сталося. Перепрошуємо за незручності", - повідомляється на сторінці компанії в Твіттер. Про перебої в роботі самого сервісу Skype не повідомляється.

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Хакери обрали Skype і Microsoft в якості об’єктів не випадково. Компанія Microsoft опинилася в центрі скандалу влітку, коли газета Guardian з посиланням на документи, надані екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом повідомила, що Microsoft надавала АНБ можливість обходити власний криптографічний захист, аби отримувати доступ до листів і чатів Outlook. Також, згідно з документами, співробітники АНБ нібито отримали прямий доступ до SkyDrive, а 6 лютого 2011 почали отримувати метадані Skype. Сама компанія заперечувала передачу АНБ доступу до цих сервісів.

Хакери , що підтримують президента Сирії Башара Асада , організовують кібератаки на акаунти в Twitter відомих осіб та організацій , а також на сайти різних ЗМІ , щоб висвітлювати конфлікт у Сирії з позиції влади .