"Сирійська електронна армія" зламала сайт Барака Обами

Хакери "Сирійської електронної армії" ( SEA ) заявили, що їм вдалося зламати акаунти президента США Барака Обами в соціальних мережах, а також сайт, через який велася виборча кампанія президента, повідомляє РИА Новости з посиланням на Hacker News.

Спочатку хакери зламали сайт donate.barackobama.com, який протягом деякого часу перенаправляв користувачів на сайт SEA, на якому було розміщено повідомлення "Зламано SEA". Активісти не змогли зламати основний сайт президента, а тільки сторінку зі збору коштів на його виборчу кампанію, яка більше не використовується, підкреслює Hacker News.

Потім на сторінках президента в сервісі мікроблогів Twitter і соціальної мережі Facebook з'явилися повідомлення з посиланнями, пройшовши по яких, користувачі могли подивитися відео, що "розповідає правду про Сирію", сказав один з активістів техноблогу Mashable. Також хакерам вдалося отримати доступ до електронного листування виборчого штабу президента.

В даний час сайт donate.barackobama.com працює в нормальному режимі. Посилання в повідомленнях в акаунтах Обами в соціальних мережах також виправлені, відзначає Hacker News.

Хакери, що підтримують президента Сирії Башара Асада, організують кібератаки на акаунти відомих осіб та організацій у Twitter, а також на сайти різних ЗМІ, щоб висвітлювати конфлікт у Сирії з позиції влади.