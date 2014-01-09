У Канаді зафіксовано першу смерть від пташиного грипу H5N1

Як повідомили канадські медичні служби, хворий, чиє ім'я і стать не розголошуються, підхопив небезпечний вірус під час поїздки в Китай в грудні минулого року. Його смерть настала 3 січня, передає РІА Новости.

Як зазначає агентство, влада Канади вже рекомендували жителям країни уникати під час поїздок в КНР контакту з птахами, так як вони стають джерелом вірусу H5N1, який приводить до загибелі людини в 60% випадків зараження.

За даними міністерства охорони здоров'я канадської провінції Альберта, в 2013 році по всьому світу було зафіксовано 38 випадків зараження людини вірусом H5N1, в 24 випадках хвороба закінчилася летальним результатом.