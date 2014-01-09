В ЄС розповіли про успіхи у порятунку Греції, Латвії, Португалії, Ірландії та Іспанії

Про це йдеться у промові Баррозу в Афінах, присвяченій початку головування Греції у ЄС, яку поширила прес-служба Єврокомісії.

"Важливо зараз, що докладені зусилля не були марними, що успіх програм допомоги не піддавався ризику. Бо ці програми спрацьовують, якщо їх правильно втілювати", - сказав Баррозу.

"Візьміть приклад Ірландії. Менше місяця після завершення програми фінансової допомоги Ірландія була в змозі здійснити запозичення трохи більше, ніж під 3%. Цей показник нижчий, ніж відсотки, які сплачують деякі країни, які не зверталися по фінансову допомогу", - додав він.

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"Візьміть, наприклад, Латвію. Латвія пройшла через сувору програму фінансової допомоги і нині має найбільші темпи зростання економіки в ЄС, не говорячи вже про єврозону", - сказав Баррозу.

Ірландія після початку фінансової кризи в єврозоні запросила 67,5 млрд євро фінансової допомоги, а Латвія – 7,5 млрд євро від Міжнародного валютного фонду та стабілізаційного фонду ЄС.

За словами Баррозу, Іспанія має намір завершити програму порятунку своїх найбільших банків вже цього місяця, вона запросили раніше 100 млрд євро на ці цілі і отримала 41 млрд євро.

Баррозу також зауважив, що в Португалії, також ураженій кризою, з другого кварталу минулого року спостерігається стабільне економічне зростання. Ліссабон раніше запросив 78 млрд євро від МВФ та ЄС.

Як очікується, цього року Греція має вийти з економічної рецесії.

"Мій висновок такий: програми допомоги спрацьовують, і не треба забувати, для чого вони були розроблені: уникнути хаотичного дефолту і дати можливість країнам стати на ноги й фінансувати самих себе з допомогою запозичень", - сказав президент Єврокомісії.