Іспанія відмовилася від фінансової допомоги майже на 60 млрд євро
Іспанія відмовилася від подальшої фінансової допомоги Європейського стабілізаційного фонду European Stability Mechanism (ESM) для рекапіталізації банківського сектора країни, повідомляється на сайті фонду.
За інформацією фонду, програма фінансової допомоги ESM для Іспанії успішно завершена, і Іспанія більше не потребує подальшого фінансування від фонду. В рамках програми стабілізації банківської системи Єврогрупа схвалила пакет фінансової допомоги для Іспанії до 100 млрд євро в липні 2012 року, і фонд виділив іспанському уряду 41,3 млрд євро кредитів на середній термін 12,5 років. Чинні кредити обслуговуються своєчасно, і фонд продовжить співробітничати з іспанським урядом для забезпечення їх повного погашення.
"Програма фінансової допомоги ESM довела важливу роль в рекапіталізації та реструктуризації проблемних банків Іспанії, які сьогодні стабільні. Незважаючи на деякі складнощі, я впевнений, що й надалі підтримка ESM у поєднанні зі структурними реформами дозволить іспанській економіці досягти стабільності та стійкого зростання", — наводяться в повідомленні слова керівника фонду Клауса Реглінга. Він відзначив, що фінансова допомога в Іспанії стала першою програмою ESM з рекапіталізації банків за рахунок кредиту уряду.
Довідка УНІАН. Європейський стабілізаційний фонд European Stability Mechanism (ESM) - постійно діючий фонд фінансової стабілізації країн єврозони, що замінює Європейський фонд фінансової стабільності, має в своєму розпорядженні гарантовані країнам єврозони 440 млрд євро, і Європейський механізм фінансової стабілізації, що має надані Європейською комісією 60 млрд євро. Рішення про створення фонду ухвалене на засіданні Європейської ради в грудні 2010 року, міжурядова угода про створення фонду підписана країнами єврозони 2 лютого 2012 року, фонд почав роботу з 8 жовтня 2012 року.