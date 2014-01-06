Іспанія відмовилася від фінансової допомоги майже на 60 млрд євро

За інформацією фонду, програма фінансової допомоги ESM для Іспанії успішно завершена, і Іспанія більше не потребує подальшого фінансування від фонду. В рамках програми стабілізації банківської системи Єврогрупа схвалила пакет фінансової допомоги для Іспанії до 100 млрд євро в липні 2012 року, і фонд виділив іспанському уряду 41,3 млрд євро кредитів на середній термін 12,5 років. Чинні кредити обслуговуються своєчасно, і фонд продовжить співробітничати з іспанським урядом для забезпечення їх повного погашення.

"Програма фінансової допомоги ESM довела важливу роль в рекапіталізації та реструктуризації проблемних банків Іспанії, які сьогодні стабільні. Незважаючи на деякі складнощі, я впевнений, що й надалі підтримка ESM у поєднанні зі структурними реформами дозволить іспанській економіці досягти стабільності та стійкого зростання", — наводяться в повідомленні слова керівника фонду Клауса Реглінга. Він відзначив, що фінансова допомога в Іспанії стала першою програмою ESM з рекапіталізації банків за рахунок кредиту уряду.

Довідка УНІАН. Європейський стабілізаційний фонд European Stability Mechanism (ESM) - постійно діючий фонд фінансової стабілізації країн єврозони, що замінює Європейський фонд фінансової стабільності, має в своєму розпорядженні гарантовані країнам єврозони 440 млрд євро, і Європейський механізм фінансової стабілізації, що має надані Європейською комісією 60 млрд євро. Рішення про створення фонду ухвалене на засіданні Європейської ради в грудні 2010 року, міжурядова угода про створення фонду підписана країнами єврозони 2 лютого 2012 року, фонд почав роботу з 8 жовтня 2012 року.